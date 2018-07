Guto Ferreira: 'Não podemos temer os rivais, seja quem for'

SÃO PAULO - Guto Ferreira assumiu uma Portuguesa desacreditada, na lanterna e vítima fácil dos adversários. Neste domingo, completando dois meses de clube, ele pode fazê-la subir de 14ª para a parte de cima da tabela do Brasileirão caso vença o Corinthians no Morenão, em Campo Grande. Mas, suspenso, terá de dirigir o clube das tribunas, passando informações para o auxiliar Alexandre Faganello.

Formado em educação física, esse piracicabano de bom papo iniciou a carreira com títulos pelos juvenis de São Paulo e Internacional. No começo recebeu dicas de Telê Santana e de Carlos Alberto Parreira. Guto até foi cogitado pelo atual coordenador da seleção brasileira para comandar as categorias de base da CBF. Jorginho e Alexandre Gallo, que foi o escolhido, eram os outros candidatos.

Aos 48 anos, Guto vem escrevendo aos poucos seu nome no futebol – é bicampeão do Troféu do Interior com Mogi Mirim e Ponte Preta – e já desperta interesse de clubes grandes. Mas não quer abandonar o desafio que assumiu no Canindé e, confiante no que faz, garante não temer nenhum adversário. “Claro, se ficarmos inventando, a gente pode se atrapalhar,” diz Guto, que revela ao Estado como fez para conquistar dirigentes e a fanática torcida da Lusa.

ESTADÃO - Como foi seu convívio com o Telê Santana e o Parreira?

GUTO - Bem tranquilo. Fui levado para o São Paulo por Clóvis Dias e por João Paulo Medina e o Telê Santana que me aprovou. Posso dizer que fui o primeiro treinador da base são-paulina que não tinha jogado no clube ou em outro clube profissional (é formado em educação física). Lembro que o Telê cobrava bastante para eu trabalhar fundamentos com os jovens. Ele, vendo o meu trabalho, gostou e uma ou duas vezes por semana levava os juvenis para serem sparrings do time profissional. Gostava de treinar ataque contra a minha defesa. Aprendi muito com ele e com o Muricy (Ramalho), que também era da base na época.

ESTADÃO - Então, dá para dizer que você é um discípulo do Telê?

GUTO - Posso dizer que aprendi com muita gente, com o Telê, o Parreira, Paulo Autuori, Abel Braga, Celso Roth, Muricy. Cheguei a ser observador do Parreira no Inter depois de trabalharmos juntos no São Paulo. Agora discípulo do Telê é muito forte, não fui um fiel escudeiro. Trabalhamos juntos, tive a felicidade de ter a oportunidade de estar a seu lado.

ESTADÃO - São dois meses na Portuguesa. Qual o balanço que você faz?

GUTO - É um balanço positivo porque chegamos aqui na última colocação. Desde o momento que sentamos para discutir nossa vinda para a Portuguesa, nós traçamos as metas e graças a Deus elas foram acontecendo. Ainda falta muita coisa, firmá-las e a busca de um lugar mais cômodo na tabela. O principal fator é o grupo ter acreditado no que foi passado, termos encontrado jogadores de caráter, de qualidade, com perfil de entrega muito grande e que buscavam, de repente, algum tipo de condução que pudesse ajudá-los a estar no momento que já estão e que buscam melhorar lá na frente.

ESTADÃO - E como foi para você assumir um clube na lanterna?

GUTO - Você tem de acreditar naquilo que faz. As perdas para mim seriam muito pequenas, porque a medida que pega em último lugar, o que mais tem a perder? Para ganhar tem muita coisa e desde o início foi isso que nós começamos a passar, tiramos aquela responsabilidade dos caras e passamos confiança. Na realidade, resgatamos condições que os jogadores sempre tiveram. Depois foi organizar, qualificar um pouco mais os treinamentos, fazer ajustes, adaptação... Quem joga a A2 e depois vai para a Série A do Brasileiro, vê que é muito difícil, a diferença do nível técnico é muito diferente. Isso não quer dizer que estamos totalmente ajustados, adaptados, ainda falta muita coisa, mas os resultados estão nos ajudando a alcançar situações que nos faz achar que estamos num momento vip. Não estamos, temos de trabalhar muito.

ESTADÃO - Dois meses depois, esse time já tem a cara do Guto Ferreira?

GUTO - É a cara de cada um, até pela presença e pelo apoio que vem recebendo, acho que em termos de entrega e atitude tem um pouco da cara do que a torcida gosta. Acho que tem o perfil guerreiro que vem de dentro deles mesmo, o Guto só fomentou o que existe dentro de cada jogador da Portuguesa, nada mais do que isso.

ESTADÃO - A Portuguesa vem de quatro vitórias seguidas no Canindé e agora tem de mandar um jogo fora de casa, isso atrapalha?

GUTO - Então, é uma situação... Às vezes você vive dilemas, vive problemas, que quem está na parte administrativa tem de buscar soluções. Da maneira que foi colocada a solução, cabe a você acatar e trabalhar para fazer com que esse tipo de situação não atrapalhe. A necessidade do momento era muito grande (a Lusa vai receber R$ 600 mil por jogar em Campo Grande e mais um bônus caso o público supere os 20 mil).

ESTADÃO - E a sequência é dura de jogos, Corinthians, o líder Cruzeiro no Mineirão e o Santos.

GUTO - Você já viu situação fácil no Brasileiro da Série A? Não temos de ficar olhando o know-how, o que todo mundo fala do adversário A, B ou C. Temos de ver suas virtudes e defeitos e encarar de uma maneira que possa rivalizar de igual para igual, com respeito, sim, a todos eles, mas jamais temor, seja quem for.

ESTADÃO - O que fazer para não ressuscitar o Corinthians, que não vence há sete jogos?

GUTO - Temos de trabalhar. E trabalhar muito. A dificuldade é bastante grande, a qualificação, o nível de investimento, a diferença de investimento é muito grande. Mas isso tudo na hora que a bola começa a rolar se resume primeiro em atitude e temos de tê-la acima deles. Se conseguirmos isso, o time vai equilibrar as situações.

ESTADÃO - O que está armando para surpreender o Tite?

GUTO - Nada de especial. Temos de continuar jogando dentro do nosso padrão. À medida que começa a inventar demais pode se atrapalhar. A Portuguesa é forte fazendo o que vem fazendo, respeitando cada um, mas não temendo e procurando dentro do padrão da equipe jogar o seu melhor.

ESTADÃO - Mas você não terá o Luis Ricardo (suspenso), uma peça muito importante...

GUTO - Com certeza, uma peça muito importante, um jogador que vem muito bem. Mas nesse momento e em todo o campeonato não lamentamos a ausência de A, B ou C. Temos de valorizar aqueles que vêm trabalhando para estar ao nível da equipe, para poder receber oportunidade e dar conta do recado. Veja que o último jogo (1 a o no Internacional) foi decidido por alguém que entrou, o Wanderson, ainda tivemos como um dos grandes nomes do jogo o Gledson (goleiro reserva). Como contra o Vasco, o Correa foi um dos grandes nomes. O importante é ter plantel, um grupo, num campeonato longo como esse não existem 11 titulares, existe um grupo que se reveza em prol do melhor da equipe.

ESTADÃO - Até onde essa Portuguesa pode chegar?

GUTO - A gente espera chegar numa posição bastante cômoda, num nível de Sul-Americana, mas as dificuldades são muitas, não adianta querer enxergar lá na frente e não vivenciar o dia a dia da maneira mais pés no chão possível. Conforme conquistar objetivos, daí sim projetar e correr atrás de novos desafios.

ESTADÃO - O que almeja para seu futuro?

GUTO - Meu futuro, logicamente, a gente projeta resultados cada vez melhores, oportunidades cada vez melhores, mas este momento não é o de querer enxergar o que vem pela frente, tudo vai acontecer a seu tempo, os desafios, seja em qual clube for, qual tamanho for, quem gosta do que faz, do que pensa, o importante é sempre estar tendo esses desafios para estar abraçando e correndo atrás. O melhor vai acontecer sempre a seu tempo.

ESTADÃO - Você já teve propostas para sair. Pensou em deixar o clube?

GUTO - Tudo é muito relativo, a que tipo de projeto, o momento, se é pertinente ou não, que tipo de respaldo está tendo dentro do clube. Enfim, como é que está sendo conduzido as coisas. Logicamente existem situações que vão ocorrer, que podem ocorrer e daqui a pouco não têm mais, ou você abraça naquele momento ou perde a oportunidade. Não é a situação que penso hoje e não me arrependo de não ter saído.

ESTADÃO - Muita gente no clube elogia seu trabalho. Apontam você como grande responsável pela virada do time...

GUTO - A gente fica contente, mas os grandes responsáveis são os jogadores. Eu acho que se não fossem eles, não estaria onde está. A gente comanda, mas o mérito grande é deles, o que sobra a gente divide não com o Guto, mas com uma equipe de trabalho, onde cada um tem sua função, procura fazer seu melhor, onde existe muita gente competente e determinada a fazer o melhor pela Portuguesa.

ESTADÃO - Mas como é para você já ser ídolo dessa exigente torcida?

GUTO - Essa sintonia é muito importante não só Portuguesa, mas em qualquer clube. Um dos motivos de a gente reverter passa pelo trabalho da torcida, de vir ao estádio, de apoiar a equipe, de segurar as críticas, de entender que o momento é de soma e não de divisão. Cada vez que a gente chega aqui, recebe o apoio da torcida e existe o resultado final, fica bom para todo mundo. Podemos ir para casa, descansar, conviver com a família, curtir a vitória e a torcida também. Nossos torcedores podem se orgulhar dos guerreiros que têm e escolheram para ter como representante de sua marca, de sua paixão, do que vêm fazendo dentro de campo.

ESTADÃO - E qual mensagem passaria para os torcedores?

GUTO - Que continue apoiando. Vem existindo uma sintonia muito boa entre torcida e equipe e que isso de maneira alguma possa dispersar. Essa sintonia é um ingrediente muito forte dessa virada da Portuguesa. Tudo passa por isso, começou e nesse momento acontecendo coisas importantes, positivas. Só que em algum momento pode ser que ocorra coisa negativa, e mais do que nunca vamos precisar do apoio dos torcedores. Que isso não disperse, é o que vai dar força para essa liga chegar aonde está chegando.

ESTADÃO - Você pensa em ficar muito tempo na Portuguesa?

GUTO - Não tem que se falar nesse momento. Agora é cumprir metas, estar preocupado com o que vem fazendo pela Portuguesa. Futebol é resultado, enquanto tiver andando bem, é muito bom. A gente tem de trabalhar e se preocupar com isso, não com o que vai acontecer daqui dois, três, quatro, cinco meses. Cada coisa a seu tempo.