Guto Ferreira não resiste a mais uma derrota em casa e deixa a Chapecoense

Guto Ferreira encerrou nesta segunda-feira a sua segunda passagem pela Chapecoense. Contratado no início de agosto, após a saída de Gilson Kleina, para salvar o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o treinador não conseguiu crescer de produção e oscilou muito, principalmente dentro de casa, onde conquistou as suas quatro vitórias, mas também amargou quatro derrotas. No total foram 13 partidas com quatro vitórias, um empate e oito derrotas - aproveitamento de 33,3% dos pontos.

Guto assumiu no dia 7 de agosto, após empate por 1 a 1 contra o Sport fora de casa, que custou o cargo de Gilson Kleina. O novo treinador já enfrentou uma pedreira logo no início: vitória na estreia em cima do Corinthians, por 2 a 1, devolvendo a esperança à torcida. Só que logo na sequência foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, também contra o Corinthians, com a derrota por 1 a 0 dentro de casa.

Depois foram mais três derrotas consecutivas no Brasileirão para São Paulo, Vasco e Palmeiras, voltando a brigar contra o rebaixamento. Na 23.ª rodada, a Chapecoense foi até Curitiba para jogar contra o lanterna Paraná, mas acabou sucumbindo, entregando o empate por 1 a 1. Na rodada seguinte mais uma derrota, desta vez para o Flamengo. Teve ainda dois jogos em sequência na Arena Condá, quando bateu Atlético Paranaense e Internacional, e parecia que poderia reagir, mas logo depois perdeu para o Ceará fora de casa, em novo banho de água fria.

Essa sequência de oscilações custou caro para o time da Chapecoense e alcançou seu ápice na derrota por 1 a 0 para o Vitória no último final de semana, novamente na Arena Condá. Com 31 pontos, o time fechou a rodada como 17.º colocado, mas ainda pode sonhar com a permanência na primeira divisão nacional.

A diretoria agora trabalha para encontrar o substituto de Guto Ferreira no mercado. No próximo domingo, às 19 horas, o clube já tem compromisso contra o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 30.ª rodada.