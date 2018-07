Guto Ferreira projeta recuperação da Ponte no domingo A derrota para o Bahia, por 1 a 0, no último final de semana, é passado na Ponte Preta. Praticamente livre do rebaixamento, o técnico Guto Ferreira quer terminar o ano com 100% de aproveitamento no Moisés Lucarelli. Se vencer o São Paulo, domingo, às 17h, em Campinas, o treinador terá comandado o time em cinco jogos lá e conquistado cinco triunfos.