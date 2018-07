Guto Ferreira realiza coletivo e confirma entrada de Charles no Internacional

O técnico Guto Ferreira comandou neste sábado um treinamento coletivo no Internacional e deu prosseguimento à preparação para o jogo desta segunda-feira contra o Brasil de Pelotas (RS), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

E a principal novidade do trabalho foi a presença de Charles entre os titulares. Com a lesão muscular na coxa esquerda que vai afastar Rodrigo Dourado por aproximadamente três semanas, o volante ganhou a vaga e formou o meio de campo ao lado de Edenílson e do argentino D'Alessandro.

O time contou também com a presença do zagueiro argentino Víctor Cuesta e do atacante William Pottker, que retornam após cumprir suspensão, e do goleiro Danilo Fernandes, que sofrera uma pancada na perna esquerda no treinamento da última quinta-feira.

Assim, a equipe titular neste sábado foi formada por: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson e D'Alessandro; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha. Já os reservas atuaram com: Marcelo Lomba; Alemão, Léo Ortiz, Thales e Iago; Jeferson, Valdemir e Camilo; Nico López, Roberson e Carlos.

O Internacional volta a treinar na manhã deste domingo, quando faz a última atividade antes da partida contra o Brasil-RS. Com 54 pontos, a equipe lidera a Série B do Brasileiro.