Guto Ferreira repete escalação e mantém Ernando como titular no Inter

O técnico Guto Ferreira comandou nesta quinta-feira um trabalho especial de jogadas de bola parada com os titulares do Internacional visando a partida de sábado contra o Figueirense, no estádio Beira-Rio, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Além do trabalho de bolas paradas, Guto realizou uma atividade de ataque contra defesa e repetiu a escalação dos últimos treinos. Assim, o zagueiro Ernando seguiu entre os titulares e ocupou a vaga de Klaus, que lesionou o punho e ficará afastado por dois meses.

Esta, contudo, não será a única novidade na equipe. Recuperado de contusão, o meia argentino D'Alessandro retornou ao time titular, assim como o volante Rodrigo Dourado, que estava suspenso na derrota para o Juventude, no último sábado.

Recuperando-se de uma lesão muscular na panturrilha direita, o meia Camilo apenas fez um trabalho especial na caixa de areia e segue como desfalque do Inter, que está na vice-liderança da Série B com 42 pontos, dois atrás do líder América-MG.

A equipe deve entrar em campo neste sábado com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião.