Guto Ferreira repete formação do Internacional antes de jogo-treino

Tentando aproveitar o período sem jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Guto Ferreira repetiu a formação do Internacional no treino desta sexta-feira, antes do jogo-treino deste sábado, contra o Cruzeiro, de Porto Alegre, no Beira-Rio.

O treinador quer fortalecer o entrosamento do time antes do retorno da Série B, da qual o Inter é o atual líder da tabela. Para tanto, treinou nesta sexta com Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e D'Alessandro; Pottker, Leandro Damião e Sasha.

Curiosamente, Guto manteve Rodrigo Dourado entre os titulares. O jogador vai cumprir suspensão na próxima rodada da Série B, contra o Juventude, no sábado que vem, em Caxias do Sul. Na partida, o treinador deve escalar Charles na posição de Dourado.

Antes deste confronto regional contra o Juventude, o Inter voltará ao seu estádio neste sábado, às 10 horas, para o jogo-treino contra o Cruzeiro. A atividade, antes restrita à imprensa, será aberta à torcida. O clube liberou a presença dos torcedores nesta sexta, com entrada gratuita.