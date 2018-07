Guto Ferreira revela desejo de seguir na Ponte Preta Injustiçado no ano passado, quando a eliminação precoce nas quartas de finais do Campeonato Paulista foi atirada em suas costas, o técnico Guto Ferreira deu a volta por cima na Ponte Preta. Apontado pelos torcedores como um dos principais responsáveis pelo acesso antecipado na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico não escondeu o desejo de permanecer no clube na próxima temporada. O seu contrato vai até dezembro deste ano.