Guto Ferreira tenta acertar a Ponte na base da conversa

O time campineiro já havia tido problemas com a falta de tempo para treinar no início da semana. Isso porque o aeroporto de Viracopos ficou interditado por mais de 40 horas por conta de acidente envolvendo um avião cargueiro. Tal fato atrasou o embarque do time para o Rio de Janeiro, onde perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, no domingo, e o retorno para Campinas.

Apesar da maratona, Guto Ferreira quer ver o time "passar uma borracha" neste semana e focar na reação. Afinal, o time estacionou nos 37 pontos, na 14.ª posição, a sete do Sport, o primeiro na zona de degola. "Precisamos recuperar estes pontos dentro de casa", alertou o treinador, que acumula quatro derrotas e uma vitória no cargo que ele assumiu após a saída de Gilson Kleina, que assumiu o comando do Palmeiras.

Para isso, Guto conta com os retornos de quatro jogadores que estavam suspensos. O zagueiro Ferron substitui Tiago Alves, que levou o terceiro amarelo. Suspenso pelo mesmo motivo, o meia Marcinho dá lugar a Nikão. O volante Wendel Santos deve retornar no lugar do atacante Rildo, o que põe um fim no ousado esquema com três atacantes. Por fim, o atacante Roger deve voltar na vaga de Giancarlo.