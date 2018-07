Guto Ferreira treina variações táticas na Ponte para neutralizar Red Bull

Com dores no pé direito, João Paulo teve que sair mais cedo do amistoso, porém, não deve ser dúvida para o jogo. Após deixar o campo, Jeferson tomou o seu lugar e Juninho, que briga diretamente por uma vaga no time titular, atuou no meio de campo. Esta será a única mudança de Guto Ferreira, já que Rildo está entregue ao departamento médico. Os gols do jogo-treino foram marcados por Renato Chaves e Adrianinho, de falta.

"O Red Bull é um adversário complicado. Eles estão acostumados com o gramado do Majestoso e vai dificultar nosso jogos. Estamos estudando a melhor formação para surpreendê-los A Ponte vem de uma sequência boa e queremos continuar na parte de cima da tabela", afirmou o técnico Guto Ferreira.

PATROCÍNIO - Na Série A do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta corre para definir o seu patrocinador master, principalmente para o segundo semestre. O acordo com a japonesa Hitachi vai até o final do Campeonato Paulista e uma renovação é estudada por ambas as partes.

O clube campineiro afirmou a intenção de continuar com a parceria e tem reuniões marcadas para selar o acordo. Ao mesmo tempo, trabalha também com mais dois nomes para estampar a parte nobre da camisa.