Guto marca três gols e Goiás goleia o ASA por 4 a 1

O triunfo deu ao Goiás a vice-liderança isolada, com seis pontos, em três partidas. O ASA conheceu a sua segunda derrota e segue no meio da tabela de classificação com três pontos. Os dois times devem perder posições no decorrer da rodada, que terá continuidade no final de semana - sexta e sábado.

Contando com o grande apoio de sua torcida, o Goiás abriu o placar logo aos sete minutos. Oziel arrancou pela direita e cruzou à meia altura. No primeiro pau, o atacante Guto se abaixou para cabecear no canto direito do goleiro Tutti. No decorrer da partida, o ASA melhorou, principalmente, depois da entrada de Vitinha. Desta forma, o visitante criou duas boas chances reais e só não empatou pois o goleiro Paulo Henrique e o zagueiro Ernando impediram, em cima da linha.

O segundo tempo pegou fogo. Aos cinco minutos, a arbitragem anulou um gol legítimo do ASA e no minuto seguinte o Goiás conseguiu ampliar com Diniz. O meia emendou, de primeira, um passe de Guto no cantinho esquerdo rasteiro de Tutti, que nada pode fazer.

O time visitante conseguiu diminuir aos 14 minutos. Em jogada parecida com o do gol anulado, Vitinha bateu de longe, o goleiro Pedro Henrique rebateu e Alexsandro empurrou para as redes. Com o gol, o time visitante foi para cima e encurralou o adversário.

O Goiás se aproveitou dos contra-ataques e conseguiu marcar mais duas vezes e ambas Guto, o herói da noite. Ele foi muito festejado pela torcida, que esteve e grande número ao estádio, aproveitando a promoção do ingresso a apenas R$ 1.

Pela quarta rodada, o Goiás volta a campo contra o ABC, na próxima terça, às 21 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal. Já o ASA entra em campo apenas no próximo dia 11 (sábado) contra Sport, às 16h20, no estádio Coaracy da Mata, em Arapiraca (AL).

Ficha técnica

Goiás 4 x 1 ASA

Goiás - Pedro Henrique; Marcão (Valdir Lima), Rafael Tolói e Ernando; Oziel, Amaral, Diniz (Robert), Marcelo Costa (Leandro) e Digão; Felipe Amorim e Guto. Técnico: Arthur Neto.

ASA - Tutti; Leandro Cardoso, Toninho e Thiago Alves; Sérgio Bueno (Chiquinho), Marcelo Costa, Galiardo (Vitinha), Didira, Raul e Maurim; Alexsandro (Kaká). Técnico: Vica.

Gols - Guto, aos 7 minutos do primeiro tempo; Diniz, aos 6, Alexsandro, aos 15, e Guto, aos 38 e aos 47 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Guto e Leandro (Goiás); Leandro Cardoso e Galiardo (ASA).

Árbitro - Émerson Luis Sobral (BA).

Renda - R$ 21.480,00.

Público - 18.287 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).