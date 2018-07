Guto pede paciência com novos titulares da Ponte Preta

Mesmo tropeçando e apenas empatando em casa com o Santa Cruz, por 1 a 1, no último sábado, a Ponte Preta segue na liderança da Série B. Agora, porém, a diferença para o Vasco, segundo colocado, está apenas no número de vitórias. Os dois clubes estão com os mesmos 54 pontos, com a Ponte tendo 15 vitórias e o time carioca 14.

Ainda assim, o técnico Guto Ferreira mantém os pés no chão e evita falar sobre título. Na visão do treinador, a Ponte Preta precisa manter a boa sequência, valorizando as vitórias e não deixando a pressão aumentar em vacilo como no sábado passado.

"Não tem nada ganho. O empate permitiu que a gente continuasse na liderança, mas o trabalho continua. Agora é um jogo fora de casa, vamos ter tempo para trabalhar durante a semana e ajustar o que precisa ser ajustado", disse o técnico.

Guto Ferreira também pediu paciência de todos com os jogadores que estão entrando no time em substituição de lesionados, casos do lateral-esquerdo Bryan e do zagueiro Gilvan, por exemplo. O primeiro foi um dos mais criticados no empate contra o Santa Cruz.

"O momento é apoio, até porque o grupo tem correspondido até agora. Estão criticando o Bryan de forma injusta. Ele entrou no lugar do João Paulo e tem características diferentes. O cruzamento dele é diferente, mais lento, mas isso não quer dizer que é pior. Defensivamente ele foi perfeito", defendeu o Guto Ferreira.

A Ponte Preta volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h30, para enfrentar a Portuguesa, no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.