Guto quer conquistar espaço no Inter no início do Gaúcho

Guto foi um dos destaques no segundo semestre de 2010 do Inter B, sendo artilheiro do Brasileirão Sub-23 (sete gols) e da Copa da Federação Gaúcha de Futebol (dez gols). "A mesma oportunidade que espero para fazer os gols é esta no time B para subir ao principal. Vamos nos preparar bem para ter boas atuações no Gauchão", disse.

Guto foi lançado na equipe principal do Internacional em 2008 pelo técnico Abel Braga e faturou o título do Campeonato Gaúcho. Sem espaço, passou por Sport, em 2009, e Oeste de Itápolis (SP), em 2010. No último Brasileirão, chegou a ganhar uma chance com Celso Roth. No total, ele disputou 17 partidas pela equipe, com dois gols.