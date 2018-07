Guto testa Camilo na vaga do suspenso D'Alessandro visando próximo jogo do Inter

O técnico do Internacional, Guto Ferreira, fez alguns testes no treinamento da manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, na preparação da equipe para enfrentar o Goiás, na próxima terça, no estádio Beira-Rio, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos experimentos, o meia Camilo, recém-contratado junto ao Botafogo, ocupou a vaga do argentino D'Alessandro, que está suspenso.

Na atividade realizada em campo reduzido, o treinador posicionou o meio-campista na armação, ao lado do trio de atacantes William Pottker, Eduardo Sasha e Nico López, em uma formação que sugere a utilização do sistema 4-3-3. O centroavante Leandro Damião - já inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF - iniciou o treinamento entre os reservas.

Mas, além do meia argentino, Guto Ferreira terá de lidar com desfalques em outros setores do time. O volante Fabinho sofreu uma cirurgia devido a uma fratura no tornozelo e ficará fora dos gramados por quatro meses. O defensor Danilo Silva, que está lesionado, ainda é dúvida.

Por outro lado, também há boas notícias para o comandante da equipe colorada. O lateral-direito Cláudio Winck, o zagueiro Victor Cuesta e o volante Rodrigo Dourado estão à disposição após cumprirem suspensão na vitória sobre o Oeste, na terça passada, no Beira-Rio.

Guto Ferreira ainda comandará treinos neste sábado e domingo antes de encerrar a preparação para o confronto. Mas é provável que o Internacional inicie a partida contra o Goiás com: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson e Camilo; William Pottker, Eduardo Sasha e Nico López.

A vitória em casa é fundamental para consolidar o time gaúcho no G4 - grupo dos quatro times que ascenderão à Série A em 2018 - da competição. O Internacional, que faz uma campanha irregular, soma 27 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela, mas ainda poderá ser ultrapassado na rodada pelo Vila Nova (26 pontos), que joga no sábado, em Florianópolis, contra o Figueirense.