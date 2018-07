Guto testa Inter com volta de D'Alessandro e manutenção de Danilo Silva e Diego

O técnico Guto Ferreira indicou nesta quinta-feira que deverá adotar uma formação mais ofensiva no Internacional para o duelo com o Vila Nova, sábado, no Serra Dourada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Afinal, no treinamento realizado no CT do Parque Gigante, ele testou um time com três atacantes e o retorno do meia D'Alessandro.

O argentino iniciou o duelo da última terça-feira com o Luverdense no banco de reservas por causa do desgaste físico. Nesta quinta, então, no último treino antes da viagem para Goiânia, ele promoveu o retorno de D'Alessandro ao time, em substituição ao volante Edenílson, que está suspenso. Assim, Diego vai ganhar nova oportunidade no ataque do time.

Já o zagueiro Klauss está novamente à disposição de Guto, mas o treinador optou por manter Danilo Silva entre os titulares, formando dupla com Cuesta. Com isso, o time que treinou e deve enfrentar o Vila Nova tem: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Danilo Silva, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez e D'Alessandro; Diego, Nico López e William Pottker.

Nesta sexta-feira, já em Goiânia, o Inter fará o seu último treino antes de enfrentar o Vila Nova. Embalado pela sofrida vitória sobre o Luverdense, a equipe ascendeu para o quinto lugar na Série B, com 24 pontos.

O time gaúcho volta a campo no próximo sábado, contra o Vila Nova, às 16h30. A partida será com os portões fechados do Serra Dourada por causa de punição imposta ao clube goiano.