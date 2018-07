Guto valoriza ponto em BH, mas perde D'Alessandro, Fabinho e Pottker para sábado

O Internacional acabou deixando o G4 da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o América-MG, nesta terça-feira à noite, em Belo Horizonte, pela sétima rodada da competição. O resultado fez a equipe gaúcha cair para a quinta posição da tabela, mas o técnico Guto Ferreira valorizou o fato de que o seu time ao menos somou um ponto fora de casa.

"Somamos um ponto, o que não é o ideal para o Inter, mas lá na frente fará a diferença", afirmou o comandante, em entrevista coletiva concedida no estádio Independência, projetando a campanha da equipe a longo prazo no torneio nacional.

O comandante, porém, lamentou o fato de o Inter ter apresentado queda de rendimento no segundo tempo da partida contra o América-MG após fechar a etapa inicial em vantagem de 1 a 0, com gol do uruguaio Nico López. "Fizemos um grande primeiro tempo. Pecamos um pouco em colocar a bola para dentro do gol. Fizemos um, mas poderíamos fazer mais. Houve uma queda no segundo tempo", reconheceu.

Além de lamentar o fato de que o Inter poderia ter saído de Belo Horizonte com três pontos na bagagem, o treinador ganhou desfalques de peso para o duelo diante do Santa Cruz, sábado, às 16h30, no estádio Arruda, em Recife, pela oitava rodada da Série B. Os principais são o meia D'Alessandro, que levou o terceiro cartão amarelo na capital mineiro, e o atacante Willian Pottker, que sofreu uma lesão muscular logo no início do confronto desta terça. Este último foi substituído em seguida por Nico López e já voltou a Porto Alegre para ser submetido a exames que constatarão a gravidade do problema.

Por causa da lesão, o Inter convocou Brenner para se juntar à delegação colorada, que seguirá em Minas Gerais até sexta-feira, quando seguirá pela manhã para Recife para o jogo contra o Santa Cruz. O time fará dois treinos na Toca da Raposa 2, CT do Cruzeiro, nesta quarta e na quinta, antes de realizar o trabalho final de preparação para o duelo na tarde de sexta, na capital pernambucana.

Outro desfalque certo para o confronto de sábado é o volante Fabinho, também punido com o terceiro cartão amarelo que lhe obriga a cumprir suspensão. Próximo rival do Inter, o Santa Cruz tem os mesmos 12 pontos no time colorado, mas está em quarto lugar na Série B por levar vantagem nos critérios de desempate.