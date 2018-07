Guus Hiddink não está preocupado com seu futuro na Holanda

Com uma campanha que não agrada nas Eliminatórias da Eurocopa 2016, o técnico da seleção holandesa Guus Hiddink garantiu não estar preocupado com os rumores sobre sua saída do comando do time. Após a goleada por 6 a 0 sobre a Letônia, Hiddink disse que se preocupa apenas com os resultados da equipe. "Não quero colocar nenhum tipo de pressão sobre o grupo, dizendo que vou sair. Não temos nenhum problema e os jogadores estão motivados. Não precisamos empurrá-los para que joguem pela Holanda", declarou.

Pelo histórico da seleção holandesa, a campanha do time após o terceiro lugar na Copa do Mundo não é considerado boa. Foram quatro derrotas e uma vitória magra sobre o Cazaquistão. Domingo, no entanto, o futebol da equipe voltou a ser vistoso, o que contribuiu para que Hiddink não mencionasse sua situação. "Não quero falar sobre especulações, sobre o meu futuro, por enquanto só quero falar do jogo e da nossa vitória".

PREOCUPAÇÃO

O lateral da Holanda Daley Blind saiu de campo com dores após dividida com Sabala na última partida, e deixou seu treinador pessimista sobre sua recuperação. "Não sou médico, mas ele fará um check-up, estou bastante negativo. Acho que o ligamento medial está torcido." Pelo Instagram, Blind também mostrou sua preocupação. "Estou orgulhoso dos meus 25 jogos pela seleção holandesa, mas muito frustrado com a minha lesão.Vou ficar otimista e voltar mais forte! Foi uma grande vitória, 6 a 0!." A Holanda não joga mais nesta temporada. Enfrenta a Turquia em março apenas.