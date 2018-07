Gyan pede para não ser mais convocado por Gana

A GFA afirmou que Gyan está se sentindo "frustrado por conta do abuso verbal que vem recebendo desde que jogou Copa Africana de Nações de 2012". Com este afastamento, o atacante seguirá atuando somente por sua equipe, o Al Ain, do Emirados Árabes Unidos, onde está emprestado pelo Sunderland.

As críticas ao jogador começaram após ele perder um pênalti na semifinal do torneio africano, diante da Zâmbia, quando Gana acabou sendo eliminada. Em 2010, ele já havia perdido outro pênalti nas quartas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, sua seleção acabou caindo diante do Uruguai.