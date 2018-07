Gylmar do Santos Neves sofre enfarte em São Paulo

SÃO PAULO - O goleiro bicampeão do mundo com a seleção brasileira em 1958 e 1962, Gylmar dos Santos Neves, sofreu um infarte na última segunda-feira. E, que segundo os médicos informaram para familiares do ex-jogador, o quadro seria irreversível. Gymar está internado desde sexta-feira passada no hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, quando apresentou um quadro de desitratação. O ex-jogador, que completou 83 anos quinta-feira, já sofria de problemas decorrentes de um AVC, que deixou sequelas em 40% de seu corpo.

"A situação do meu pai é bastante complicada, devido à idade dele e ao quadro passado pelos médicos", disse o filho do ex-jogador, Marcelo Neves, ao Estado, por telefone. "Os médicos se reuniram nesta quinta-feira e parece que chegaram à conclusão de que é irreversível".

Gylmar dos Santos Neves nasceu em 22 de agosto de 1930, em Santos. Ao longo de sua carreira, defendeu, além da seleção brasileira, o Santos e o Corinthians, conquistando o bi mundial na equipe da Vila Belmiro ao lado de Pelé, Pepe e Coutinho.