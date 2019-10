Há 11 meses em recuperação, Ramon fica perto de reforçar o Vasco

O técnico Vanderlei Luxemburgo pode ganhar o reforço do lateral-esquerdo Ramon no Vasco para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 31 anos, está recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, ocorrida ainda em 2018, e treina com o elenco do time carioca há duas semanas.

Sem jogar há pouco mais de 11 meses, Ramon realiza trabalhos físicos especiais com integrantes da comissão técnica, inclusive nos dias de folga do elenco, como ocorreu nesta terça-feira. O defensor poderá ser relacionado por Luxemburgo para compor o banco de reservas no clássico de 2 de novembro, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada da competição nacional.

O contrato de Ramon com o Vasco vai até o fim de dezembro do ano que vem. Os jogos finais do Brasileiro serviriam para o atleta readquirir condições físicas e emendar uma boa preparação para a próxima temporada.

Ramon rompeu o ligamento cruzado anterior e o ligamento medial do joelho esquerdo na partida contra o Athletico-PR, em 14 de novembro do ano passado, em São Januário.

Após dois dias de folga, o elenco do Vasco se reapresenta nesta quarta-feira e inicia os treinamentos para o jogo de sábado, às 17 horas, contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 28.ª rodada. O Vasco é o atual 11.º colocado no Brasileiro, com 37 pontos, cinco atrás do Internacional, que ocupa o sexto lugar e hoje fecha a zona de classificação à Copa Libertadores.