Há 12 jogos sem vencer no Brasileiro, Internacional recebe São Paulo no Beira-Rio O Internacional recebe o São Paulo neste domingo, às 11 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na tentativa de encerrar o drama de 12 jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Caso some mais um tropeço, as chances de o time colorado terminar a 21.ª rodada na zona de rebaixamento são grandes.