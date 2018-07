Há 20 anos, o São Paulo conquistava seu primeiro título mundial

SÃO PAULO - O São Paulo festeja nesta quinta os 20 anos da conquista de seu primeiro título mundial de clubes. Na decisão contra o Barcelona, em Tóquio, a equipe comandada pelo técnico Telê Santana levou a melhor e fez 2 a 1 no rival europeu, que era favorito. Na ocasião, o torneio era disputado apenas entre o campeão da Copa dos Campeões e da Copa Libertadores. Foi o primeiro troféu mundial entre os três que o clube do Morumbi possui.

O time espanhol possuía um elenco de peso, comandado pelo atacante búlgaro Hristo Stoichkov. Foi ele quem marcou o primeiro gol da partida, logo aos 11 minutos, deixando a torcida tricolor preocupada. O Barcelona ainda tinha jogadores como o experiente goleiro Andoni Zubizarreta, o zagueiro holandês Ronald Koeman e o meia dinamarquês Michael Laudrup. Era quase uma seleção da Europa.

Só que o São Paulo havia se preparado para este confronto e não iria desperdiçar a chance. Pouco depois de sofrer o gol, aos 27, Müller fez linda jogada pela esquerda, entortou o lateral-direito Ferrer, que estava na marcação, e cruzou para a área. Raí se jogou em direção à bola e, de barriga, mandou para o fundo das redes.

A partida estava tensa, com os dois times levando perigo, até que aos 34 minutos da etapa final o time brasileiro teve uma falta na entrada da área. Raí se preparou para cobrar e tocou para Cafu, que apenas parou a bola para o camisa 10 do São Paulo mandar no ângulo, numa jogada ensaiada que o técnico Telê Santana treinou com insistência. Era o segundo gol, o do título.

Na comemoração, Raí correu para abraçar seus companheiros no banco de reservas e principalmente o treinador, que estava com um grande sorriso no rosto. A equipe soube segurar o resultado até o final e derrubou o bicho-papão europeu. Como prêmio, Raí foi eleito o melhor jogador da partida e ganhou um carro de presente do patrocinador do torneio.

FICHA TÉCNICA

BARCELONA - Zubizarreta; Ferrer, Koeman, Sacristán e Bakero (Goikoetxea); Guardiola, Amor, Michael Laudrup e Witschge; Stoichkov e Txiki Begiristain (Miguel Ángel Nadal). Técnico: Cruyff.

SÃO PAULO - Zetti; Vítor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luís; Pintado, Toninho Cerezo (Dinho), Raí e Palhinha; Müller e Cafu. Técnico: Telê Santana.

Gols: Stoichkov, aos 11, e Raí, aos 27 minutos do 1º Tempo; Raí, aos 34 minutos do 2º Tempo

Árbitro: Juan Carlos Loustau (Argentina)

Cartões amarelos: Txiki Begiristain, Ferrer, Goikoetxea, Ronaldão e Toninho Cerezo

Público: 60 mil torcedores

Data: 13 de dezembro de 1992

Local: Estádio Nacional, em Tóquio (Japão)