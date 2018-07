Há 23 anos, o Palmeiras batia o Corinthians e saía da fila com estilo

O 12 de junho de 1993 é, para muitos palmeirenses, o dia mais feliz de suas vidas. Há exatos 23 anos, uma “seleção” do Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 0, no Morumbi, com 104.401 pagantes, e sagrou pela 19.ª vez campeão paulista, dando fim a um jejum de títulos que durava 16 anos, 9 meses e 25 dias.

Aquele Palmeiras tinha Edmundo, Evair, Edílson, Zinho, Roberto Carlos, Antônio Carlos, entre outros jogadores acima da média. No comando, Vanderlei Luxemburgo começava a escrever sua história de grande treinador do futebol brasileiro.

Em entrevista ao Estado, três craques do Palmeiras, Evair, Edmundo e César Sampaio, admitiram que este jogo do dia 12 de junho foi o mais marcante da sua vida e lembraram curiosidades que antecederam a partida.

Além da importância do título, o torcedor palmeirense não esquece essa partida pela emoção que ela proporcionou. No primeiro jogo, vitória alvinegra por 1 a0, gol de Viola e na comemoração o atacante imitou um porco, deixando os rivais ainda mais nervosos.

No confronto da volta, para ficar com o título, o regulamento previa que o Palmeiras precisaria vencer no tempo normal e na prorrogação e assim o fez. Nos primeiros 90 minutos de partida, fez 3 a 0 (gols de Zinho, Evair e Edílson) e nos 30 minutos da prorrogação, Evair mais uma vez marcou, de pênalti, e garantiu o título.

Diante do mesmo adversário, seu maior rival, o dia será de celebrações para os palmeirenses. No intervalo da partida está programada uma homenagem do presidente do clube, Paulo Nobre, para aquele time, que voltou a colocar o Palmeiras no topo do cenário nacional.

O clube prefere manter o mistério sobre as festividades, mas é sabido que alguns dos atletas que atuaram em 1993 vão estar na arena para serem ovacionados pelos torcedores e também receberem placas de agradecimento pelo serviços prestados.

Também existe a possibilidade de garotos com o nome de Evair e Edmundo baterem pênaltis, para relembrar o lance que sacramentou o título da equipe alviverde.