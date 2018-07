Há 30 anos, Maradona marcava gol com a 'mão de deus'

Há exatos 30 anos, Argentina e Inglaterra disputavam a Copa do Mundo de 1986, no México, e Diego Armando Maradona abria o placar da partida em um momento que entraria para a história, não apenas pela genialidade do craque ao conduzir sua seleção para mais uma decisão, mas por um inusitado gol de mão, que ficou conhecido como "la mano de Dios" (a mão de deus). O lance roubou a cena, driblando até o árbitro da partida.

Maradona dividia a área com um dos melhores goleiros ingleses da história, Peter Shilton, a bola subiu, e o ídolo argentino terminou o lance na malandragem, mas levou a melhor, usou a mão para balançar as redes do gol adversário.

Apenas aquele jogo, válido pelas quartas de final, não foi decidido na disputa de pênaltis, o confronto acabou em 2 a 1, eliminando os ingleses e avançando a seleção da Argentina, que terminaria levantando a taça do Mundial daquele ano.

O segundo gol, tão memorável quanto, é digno de ser citado, foi intitulado como "gol do século", o argentino abusou dos dribles, que começaram desde o meio de campo, passando por Shilton, e finalizando na rede vazia.

Após o apito final, Maradona não admitiu o desfecho do lance, chegou a afirmar que fez o gol de cabeça e com a "mão de deus". Muitos anos depois, o camisa 10 pediu desculpas pelo feito, declarou ao tablóide The Sun que "se pudesse pedir perdão, voltar no tempo e mudar a história, eu faria. Mas o gol continua valendo, a Argentina se tornou campeã mundial e eu fui o melhor jogador da Copa".

Em 2015, quando Diego Maradona visitou a Tunísia, país-natal do árbitro da partida, Ali Bennaceur, o ex-jogador aproveitou o momento e pediu perdão mais uma vez "apresento minha desculpas, marquei aquele gol graças à mão de deus", afirmou o craque.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Local: Estádio Azteca, Cidade do México, México.

Juiz: Ali Bennaceur (TUN)

Público: 114.580 pessoas.

Placar: Argentina 2×1 Inglaterra (Gols: Maradona-ARG, aos 6´ e aos 10´, Lineker-ING, aos 36´do 2º T).

EQUIPES

Argentina: Pumpido; Cuciuffo, Brown, Ruggeri e Olarticoechea; Batista, Giusti, Enrique e Burruchaga (Tapia 30´do 2º T); Maradona e Valdano. Técnico: Carlos Bilardo.

Inglaterra: Shilton; Stevens, Butcher, Sansom e Reid (Waddle 19' do 2° T); Fenwick, Steven (Barnes 29' do 2° T) e Hoddle; Hodge, Lineker e Beardsley . Técnico: Bobby Robson.