Há 38 anos, Zico marcava o primeiro gol pela seleção brasileira

SÃO PAULO - A falta na entrada da área era o maior indício de mais um gol marcado por Zico. Não à toa foi dessa forma que o craque do Flamengo e da seleção brasileira marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil. O lance ocorreu na vitória sobre o Uruguai por 2 a 1, há exatos 38 anos, em Montevidéu, no estádio Centenário.

Na ocasião, o time brasileiro treinado por Oswaldo Brandão jogava contra os uruguaios na partida válida pela Taça do Atlântico. No primeiro tempo, Nelinho, de falta, abriu o placar para o Brasil aos nove minutos. Ocampo empatou 16 minutos depois. Zico, que disputava seu primeiro jogo pela seleção, fez o segundo gol brasileiro aos 39 minutos do segundo tempo. O jogador do Flamengo completaria 23 anos dali a sete dias.

"Aquela história a gente nunca esquece. Teve uma falta no canto da área, eu bati e dei a vitória ao Brasil na minha estreia", disse Zico à Rádio Estadão.

O segundo gol com a camisa da seleção brasileira veio na partida seguinte, diante dos argentinos, no Monumental de Nuñes, em Buenos Aires. O Brasil voltou a vencer por 2 a 1. Goleador, o ponta de lança fez 52 gols em 72 jogos oficiais. Em cinco oportunidades, marcou três ou mais gols numa partida.

A primeira deu-se em julho de 1977, contra a Bolívia, quando marcou quatro gol no confronto vencido pelo Brasil por 8 a 0 nas eliminatórias da Copa de 1978. A marca foi novamente alcançada em setembro de 1981, diante da Irlanda. Em 1979, em um amistoso com o Paraguai fez três na goleada por 6 a 0 no Maracanã.

O craque chegou ao hat-trick também contra a Bolívia (3 a 1, em maio de 1981) e diante dos iugoslavos (4 a 2, em abril de 1986), quando marcou um dos gols mais conhecidos da carreira, passando pelo zagueiro e pelo goleiro.

A trajetória de Zico na seleção brasileira durou 13 anos, até março de 1989. Em Copas do Mundo, o jogador fez 14 jogos - oito como titular. Em 1978, na Argentina, fez um gol contra a Polônia. No Mundial de 1982, marcou quatro vezes. Em 1986, após se recuperar de grave contusão no joelho, foi reserva e entrou em três dos cinco jogos da campanha brasileira.