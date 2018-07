Há 53 anos, o Palmeiras conquistava seu primeiro título nacional

SÃO PAULO - O primeiro dos dez títulos nacionais do Palmeiras completa 53 anos neste sábado. No dia 28 de dezembro de 1960, a equipe treinada por Oswaldo Brandão goleou o Forlateza por 8 a 2 na partida decisiva da Taça Brasil, disputada no Pacaembu. Seis dias antes, no jogo de ida, no Estádio Presidente Vargas, na capital do Ceará, o Palmeiras já havia batido o time cearense por 3 a 1.

A final antecipada, contudo, deu-se na semifinal, diante do Fluminense, campeão carioca de 1959. Até chegar à fase decisiva, o time liderado pelo ponta Telê vencera o Cruzeiro e o Grêmio. O Palmeiras, por sua vez, entrou diretamente na semifinal da torneio nacional. A disputa entre os campeões estaduais ocorreu em novembro de 1960, no mesmo período da reta final do Campeonato Paulista.

Mesmo lutando pelo bicampeonato paulista, o time alviverde conseguiu eliminar o Fluminense. Em São Paulo, as equipes empataram por 0 a 0. No Maracanã, diante de 50 mil pessoas, Humberto Tozzi marcou o gol da classificação aos 44 minutos do segundo tempo.

A FINAL

No dia 17 de dezembro, o Palmeiras acabou derrotado pelo Santos por 2 a 1 e deu adeus ao título estadual. Cinco dias depois, o time liderado por Valdir Joaquim de Moraes, Djalma Santos, Valdemar Carabina e Julinho Botelho deu um grande passo para a conquista da Taça Brasil. Em 19 minutos, o Palmeiras fez 3 a 0, com dois gols de Romeiro e um de Humberto Tozzi. Benedito descontou aos sete minutos da etapa final.

A grande final foi, então, disputada no dia 28, com a presença de 40 mil torcedores no Pacaembu. O Fortaleza surpreendeu ao abrir o placar, com Charuto, logo aos seis minutos. Mas Zequinha, Chinesinho, Romeiro e Julinho marcaram e viraram o jogo para o time paulista. A equipe cearense ainda consegiu descontar no fim do primeiro tempo, novamente com Charuto. Na etapa final, mais quatro gols alviverdes deram números finais à partida. O ponta-esquerda Cruz fez aos oito e aos 11 minutos. Chinesinho marcou aos 24. Humberto, o herói da classificação às finais, marcou o oitavo gol a 13 minutos do fim.

O título de 1960 deu início à trajetória de conquistas nacionais do Palmeiras. Sete anos depois, já com Dudu e Ademir no time, o clube voltou a vencer a Taça Brasil. No mesmo ano, a equipe sagrou-se campeã do Robertão - repetindo, depois, a conquista em 1969. O Palmeiras ergueu a taça do Campeonato Brasileiro em 1972, 1973, 1993 e 1994. Os últimos dois títulos nacionais do time vieram em 1998 e 2012, na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 8 x 2 FORTALEZA

PALMEIRAS - Valdir; Djalma Santos, Valdemar Carabina, Aldemar e Jorge; Zequinha e Chinesinho; Julinho, Romeiro, Humberto e Cruz. Técnico: Oswaldo Brandão

FORTALEZA - Pedrinho, Mesquita e Sanatiel; Toinho, Sapenha e Ninoso; Benedito, Walter Vieira, Moésio, Charuto e Bececê. Técnico: França

GOLS - Charuto, aos 6; Zequinha, aos 8; Chinesinho, aos 10; Romeiro, aos 12; Julinho, aos 21; e Charuto aos 44 minutos do primeiro tempo; Cruz, aos 8 e aos 11; Chinesinho, aos 24 e Humberto, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ronaldo Bonadies

RENDA - Cr$ 2.900.650,00

PÚBLICO - 40.000

LOCAL - Pacaembu, em São Paulo