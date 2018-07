Há 60 anos Pelé estreava pelo Santos e marcava primeiro gol da carreira

Uma tarde de sexta-feira de feriado em 1956 marcou o início de uma era no futebol mundial. Mal sabiam os torcedores presentes no estádio Américo Guazelli, em Santo André, que naquele 7 de setembro veriam um garoto de 15 anos sair do banco de reservas, estrear como profissional pelo Santos e fazer o primeiro dos mais de mil gols que faria na carreira. Era Pelé, que há exatos 60 anos iniciava a trajetória como goleador máximo do futebol mundial.

A longa história de Edson Arantes do Nascimento começou no amistoso contra o extinto Corinthians de Santo André. O Santos venceria o encontro por 7 a 1. Quando o placar já estava 5 a 0, o técnico Lula tirou Del Vecchio, machucado, para colocar em campo um garoto prestes a completar 16 anos. A substituição no segundo tempo mostrou o quanto aquele atacante tinha potencial.

Pelé marcou seu gol aos 36 minutos do segundo tempo. Segundo relatos dos jornais da época, driblou dois defensores para entrar na área e chutar entre as pernas do goleiro Zaluar. O jogador do Corinthians de Santo André também tinha começado a partida como substituto, até ser acionado no segundo tempo para levar o primeiro dos mais de 1,2 mil gols do Rei do Futebol.

Zaluar passou a fazer parte da história. O goleiro faleceu em 1995 e contava com orgulho ter sido a primeira "vítima" de Pelé. Apenas restou uma reclamação sobre o lance. "Todo ano recebo dezenas de cartões de Natal e cumprimento personalidades do Brasil inteiro, mas o Pelé nunca se lembra de mim", disse Zaluar em entrevista ao Estado em 1989, para reportagem especial dos 20 anos do milésimo gol do craque.

CORINTHIANS DE SANTO ANDRÉ 1 X 7 SANTOS

Amistoso/ 7 de setembro de 1956

CORINTHIANS DE SANTO ANDRÉ: Antoninho (Zaluar); Bugre e Chicão (Talmar); Mendes, Zico e Schank; Vilmar, Cica, Teleco (Baiano), Rubens e Dore. Técnico: Jaú.

SANTOS: Manga; Hélvio e Ivan (Cássio); Ramiro (Fioti), Urubatão e Zito (Feijó); Alfredinho (Dorval), Álvaro (Raimundinho) e Del Vecchio (Pelé); Jair e Tite. Técnico: Lula.

GOLS: Alfredinho, aos 30, Del Vecchio, aos 32, Álvaro, aos 36, e Alfredinho, aos 41 minutos do primeiro tempo. Del Vecchio, aos 16, Pelé, aos 36, Vilmar, aos 41, e Jair, aos 44 minutos do segundo tempo.

Local: estádio Américo Guazelli (Santo André-SP)

Juiz: Abílio Ramos