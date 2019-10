Há 8 rodadas sem vencer, Ceará anuncia saída do técnico Enderson Moreira

A sequência de mudanças de treinadores no Campeonato Brasileiro continua intensa. Nesta terça-feira, o Ceará quem anunciou a saída de Enderson Moreira. O próprio técnico foi quem pediu ao clube para sair, pegando a diretoria de surpresa.

Mesmo com o time sem vencer há oito rodadas e com a torcida pressionando por uma mudança, a diretoria do Ceará ainda esperava por uma reação nas próximas partidas. Mas Enderson optou por encerrar sua passagem pelo clube. Em 22 partidas, o treinador conquistou seis vitórias, cinco empates e teve 11 derrotas, somando assim um aproveitamento de 34,8% dos pontos disputados.

Além de Enderson, os preparadores Edy Carlos e Ailton Serafim e o auxiliar técnico Luís Fernando Flores também deixam o clube. Em nota oficial, o Ceará agradeceu o treinador e afirmou que já trabalha em busca de um substituto para a sequência do Brasileirão.

"O Ceará agradece pelos serviços prestados pelo técnico e sua equipe e deseja sucesso no restante da carreira no futebol. A diretoria trabalha com celeridade para anunciar o quanto antes novo nome para o comando do time para o restante do Campeonato Brasileiro", diz a nota.

Com 23 pontos, o Ceará ocupa o 15º lugar no Brasileirão com quatro de vantagem para a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time será no domingo, no Castelão, contra o Goiás.