Há apenas 77 dias à frente do Palace, Frank de Boer é demitido após 4ª derrota

A diretoria do Crystal Palace anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Frank de Boer após o time perder as suas quatro primeiras partidas no Campeonato Inglês. O treinador holandês ficou apenas 77 dias à frente do time e não teve o seu substituto anunciado, embora as informações da imprensa britânica sejam de que Roy Hodgson, hoje com 70 anos e com passagem recente pela seleção inglesa, é o favorito para assumir o cargo.

Em termos de jogos disputados, a passagem de De Boer é a mais curta de um treinador por uma equipe no Campeonato Inglês na era Premier League. O ex-zagueiro holandês foi anunciado pelo Palace em junho para suceder Sam Allardyce, mas não conseguiu implementar com êxito o seu estilo de jogo ofensivo.

O Palace se tornou o primeiro time desde 1924 a perder nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Inglês sem marcar sequer um gol, sendo que a última derrota foi para o Burnley, no domingo.

Antes da passagem pelo Palace, De Boer havia trabalhado na Inter de Milão por 84 dias. No trabalho prévio, havia vencido quatro edições consecutivas do Campeonato Holandês pelo Ajax. "Nós gostaríamos de agradecer Frank pela sua dedicação e trabalho duro durante a sua passagem pelo clube", afirmou o clube em um comunicado oficial.

De Boer havia chegado ao Palace com um contrato de três anos e com a ambição de tornar o time mais ofensivo e com mais posse de bola, além de aumentar a integração com as divisões de base. E revelou que a meta era deixar de brigar contra o rebaixamento e estabilizar a equipe na elite do futebol inglês.

Mas o Palace perdeu os quatro primeiros jogos e optou por mudar de técnico. Agora pode apostar em Hodgson, que não comanda uma equipe desde a eliminação da Inglaterra para a Islândia na Eurocopa de 2016. Seu último trabalho em um clube foi no West Bromwich Albion, na temporada 2011/2012.