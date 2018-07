Há cinco jogos sem vencer, Coritiba recebe Botafogo para deixar a zona da degola

O Coritiba não vence há cinco jogos. E há cinco jogos o time vem alternando derrota e empate. Por isso, aparece na antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. Neste domingo, às 16 horas, o time paranaense recebe o Botafogo, no estádio Couto Pereira, na tentativa de acabar com a sequência negativa.

Para piorar, o técnico Marcelo Oliveira tem problemas na escalação. Os atacantes Getterson e Alecsandro tentam se recuperar de lesão e não tiveram a escalação confirmada. O primeiro se recupera de dores musculares e o outro tem dores no joelho. Caso não joguem, Rafael Longuine e Henrique Almeida completarão o trio de atacantes com Rildo.

A boa notícia é que o zagueiro Werley foi absolvido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter desrespeitado o árbitro Anderson Daronco após ser expulso no clássico contra o Atlético-PR - como já cumpriu a suspensão automática, está liberado para entrar em campo. Ele corria o risco de levar um gancho de até seis jogos.

Os laterais Léo e William Matheus cumpriram suspensão na última rodada, na derrota para o Palmeiras por 1 a 0 em São Paulo, e estão novamente à disposição da comissão técnica. Ambos ficaram impedidos de atuar por terem levado o terceiro cartão amarelo.