Há cinco meses da última derrota, Corinthians recebe o Vitória

Há exatos cinco meses, o Corinthians sentia pela última vez o gosto amargo de uma derrota. Em Araraquara, a Ferroviária derrotou o time alvinegro por 1 a 0 e conseguiu o feito que outros 25 outros tentaram, em 34 jogos, e ninguém teve sucesso. O Vitória, um deles, tem mais uma oportunidade de quebrar essa marca neste domingo, às 16h, na Arena Corinthians, e acabar com a sequência positiva da equipe de Fábio Carille.

Daquela derrota para o time de Araraquara até a escalação deste domingo, muita coisa mudou, inclusive, na escalação. A formação de conta com apenas cinco jogadores que iniciaram o confronto do dia 19 de março: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gabriel e Jô. Guilherme e Marlone, que enfrentaram a Ferroviária, nem estão mais no clube – foram para Atlético-PR e Atlético-MG, respectivamente.

Os rivais viviam momentos diferentes. O São Paulo com Rogério Ceni e o Palmeiras de Eduardo Baptista sonhavam alto. Hoje, ambos treinadores não estão mais nos clubes. O Corinthians, na época, escalou uma equipe alternativa diante da Ferroviária, pois os titulares haviam empatado dias antes com o Luverdense, pela Copa do Brasil.

Depois do tropeço, foram 34 jogos de invencibilidade e alguns sucessos colecionados. Conquistou o Campeonato Paulista e o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileiro, invicto. Tem o artilheiro do Brasileiro (Jô, com 11 gols), o segundo melhor ataque e a defesa menos vazada do Nacional. Contra o Sport, no dia 5, fez mais gols (três) do que cometer faltas (duas) em todo o jogo.

O Corinthians estreia no segundo turno vivendo uma nova experiência. A equipe ainda não tinha ficado tanto tempo sem jogar nesta temporada. O adiamento do jogo com a Chapecoense, no fim de semana passado, fez com que a equipe ficasse 15 dias sem ir a campo.

Após superar tantas desconfianças, a equipe de Carille terá mais uma para lidar. Como o time estará após tanto tempo parado? “Temos consciência de que fizemos um belo primeiro turno, mas não vai adiantar se não fizermos um segundo turno bom. Não teremos acomodação no elenco”, garantiu Jô.

Carille aproveitou a paralisação para recuperar fisicamente o elenco. Guilherme Arana, Rodriguinho e Jô estavam entre os mais cansados e voltam aos gramados com 100% de sua forma física. Além disso, ele ainda conseguiu encontrar erros para serem corrigidos. “Estava muito perto as partes ofensiva e defensiva e ajustei isso. Foi muita repetição de tudo que tenho como convicção”, explicou.

A formação será a mesma que derrotou o Sport por 3 a 1 na última partida. Jadson está recuperado de fraturas em duas costelas, mas ficará no banco de reservas, pois participou de apenas três treinos com o grupo e Clayson, seu substituto, tem atuado bem.

No Vitória, o técnico Vagner Mancini conta com os retornos de Wallace e Yago, que estavam suspensos no jogo passado.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Clayson e Romero; Jô.

Técnico: Fábio Carille

VITÓRIA: Fernando Miguel; Caíque Sá, Kanu, Wallace e Juninho; Ramon, Uillian Correia, David e Yago; Neilton e Tréllez.

Técnico: Vagner Mancini

Juiz: Eduardo de Aquino Valadão (GO)

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Horário: 16h