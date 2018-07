Há dez anos, morria em campo o camaronês Foé

SÃO PAULO - A Copa das Confederações marca dez anos de um episódio que chocou o mundo. Em 26 de junho de 2003, na semifinal do torneio, o meia camaronês Marc-Vivién Foé, com 28 anos, desmaiou em campo aos 27 minutos do segundo tempo da partida contra a Colômbia. Levado ao hospital, faleceu por causa de problemas cardíacos.

O palco era o Stade de Gerland, em Lyon, na França. Logo que viu o companheiro caído no gramado, o meia Geremi colocou a bola pela lateral e o árbitro alemão Markus Merk ordenou a entrada dos médicos.

Foé foi levado para o hospital. Jogadores, torcida e juiz, sem a noção exata do que acontecia, agiam normalmente. A vitória de Camarões por 1 a 0 assegurou a vaga na final. A felicidade dos jogadores, no entanto, rapidamente daria lugar ao pesar, com a confirmação da morte de Foé, logo após o jogo.

Na final, o título não veio. A França venceu na prorrogação por 1 a 0, com um gol de ouro de Henry. Mas a partida ficou lembrada pelas homenagens. Após o apito final, o capitão francês, Marcel Desailly, convidou o capitão camaronês, Rigobert Song, para que levantassem a taça juntos em memória a Foé.