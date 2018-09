Há mais de um ano sem dirigir um time, Milton Mendes assume o comando do Sport

O Sport confirmou na manhã desta quarta-feira a contratação do técnico Milton Mendes para dar sequência ao trabalho que vinha sendo realizado por Eduardo Baptista, que pediu demissão na última segunda-feira. O novo treinador já chegou ao Recife (PE) e comandará o primeiro treino nesta tarde de quarta, após coletiva de imprensa.

Milton está sem clube desde agosto de 2017, quando deixou o comando do Vasco após 11 vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 46,4% de aproveitamento. Desde então, teve o nome cogitado em times como São Bento, Bahia e Criciúma, mas as negociações não avançaram. Ele vai ser o quarto técnico da equipe pernambucana somente neste Campeonato Brasileiro, em 26 rodadas. O time começou com Nelsinho Batista, passou pelas mãos de Claudinei Oliveira e depois Eduardo Baptista.

No Sport, o treinador terá a segunda experiência em um time de Pernambuco. A primeira foi em 2016, ano em que comandou o Santa Cruz e ajudou nas conquistas do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. No Brasileirão, no entanto, não foi bem e acabou demitido. Depois disso, o time foi rebaixado e nesta temporada disputou a Série C.

O cenário que Milton Mendes encontrará na Ilha do Retiro é complicado. Na vice-lanterna do Brasileirão, com 24 pontos, o Sport não vence há quatro rodadas, nas quais acumulou três derrotas e um empate. Além disso, existe uma crise política e financeira no clube, que estaria sem pagar salários há dois meses.

Além de Eduardo Baptista, também entregaram o cargo na segunda-feira o vice-presidente de futebol Guilherme Beltrão e os diretores Leonardo Lopes, Júlio Neto e Luciano Bivar Filho. O assistente técnico Gustavo Bueno fez o mesmo. Laércio Guerra assumiu como vice de futebol e Aluísio Maluf com diretor.