Há mais de um ano sem jogar, zagueiro Dedé é relacionado no Cruzeiro O futebol brasileiro poderá ter a volta de um dos seus melhores zagueiros aos gramados no próximo domingo, no Mineirão. Nesta sexta-feira, o técnico Mano Menezes decidiu relacionar Dedé para ficar no banco de reservas do Cruzeiro diante do Joinville, pela penúltima rodada do Brasileirão. O defensor não entra em campo desde 5 de novembro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito.