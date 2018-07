Há nove anos, um tímido Messi estreava no Barcelona em Portugal

BARCELONA - O dia 16 de novembro é inesquecível para o argentino Messi. Há nove anos, o meia-atacante fazia seu primeiro jogo com a camisa do Barcelona. Entrou nos 15 minutos finais, com uniforme cinza, ainda com sonho de um dia se tornar titular da rica equipe.

Messi, na época o camisa 14, substituiu Fernando Navarro aos 30 do segundo tempo e nada pôde fazer para evitar a derrota por 2 a 0 para o Porto. O jogo era festivo e marcada, também, a inauguração do Estádio do Dragão, em Portugal.

Ainda menino, com apenas 16 anos, Messi não escondia a timidez na sua primeira partida amistoso. Depois daquele jogo, foram mais 11 meses de espera a té a estreia numa partida oficial.

Foi no dia 16 de outubro de 2004, diante do Espanyol, no clássico de Barcelona. Na época, La Pulga tornou-se o jogador mais jovem a defender o Barça em partidas oficiais.

O tempo passou e hoje, aos 25 anos, Messi é um dos maiores jogadores do planeta. O camisa 10 está batendo todos os recordes no clube, já fez 225 gols com a camisa azul grená e está perto de ser proclamado pela quarta vez seguida como o Bola de Ouro da Fifa.