Sem time, Joel Santana se filia ao PSB e deve ser candidato no Rio

Depois de Romário e Bebeto, agora é a vez do técnico Joel Santana tentar a carreira política no Rio de Janeiro. O treinador, que está sem clube desde o fim do ano passado, aceitou o convite do ''Baixinho'', hoje senador, e anunciou que vai se filiar ao PSB-RJ. A ideia é disputar uma vaga na Câmara Municipal do Rio nas eleições do ano que vem.

"O PSB-RJ tem uma nova proposta para o Estado. Por isso precisamos de novos nomes na política, pessoas que realmente queiram fazer a diferença, que queiram lutar por um Rio de Janeiro melhor, com mais igualdade e inclusão", afirmou o senador Romário.

Joel, que tem uma carreira de mais de 30 anos como treinador de futebol, com mais de 15 passagens pelos quatro grandes clubes do Rio, está sem clube desde levou o Vasco de volta À Série A do Brasileirão no ano passado. Ao fim da temporada, ele não renovou contrato e, desde então, está desempregado.

No fim do mês passado, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma mini-reforma política que, entre outras coisas, determinou que, para ser candidato, um político precisa estar filiado àquele partido político há seis meses. Até as últimas eleições, esse prazo era de um ano. Por isso, quem se filiar até o início de abril pode ser candidato.