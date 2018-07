Há quase 400 minutos sem gols, Muricy admite que Fla sente falta de treinos

Se um time está há quase 400 minutos sem marcar gols - mais do que isso se os acréscimos também entrarem na conta -, de quem é a culpa? Dos atacantes, que não mandam a bola para dentro, mas também do treinador. Após mais uma atuação ruim do Flamengo, que perdeu por 1 a 0 para o Volta Redonda, o técnico Muricy Ramalho admitiu que o time tem sentido falta de treinos de finalização.

"É uma série de coisas. Ansiedade, é claro, porque a bola não entra. Falta treinamento, não treinamos finalização, não estamos conseguindo treinar", reconheceu o técnico. Mas, para ele, o principal motivo da falta de gols é a ansiedade mesmo. "As jogadas são criadas pelo lado do campo, que é o nosso forte, mas na hora da conclusão não estamos bem. Tivemos uma posse de bola bem alta, mas está faltando tranquilidade para definir. Isso é questão de tempo. Quando o time cria muito, uma hora começa a fazer."

Com Guerrero na seleção peruana, Muricy escalou o garoto Felipe Vizeu como titular. O garoto, destaque no título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, perdeu um gol claro. A pressão sobre ele já começou e o treinador deixou claro que não gosta dessa situação.

"Futebol é impressionante. Quando põe o menino, é porque põe. Quando não põe, é porque não põe. Estou no futebol há muito tempo, e isso não me importa. Sei o que tenho de fazer. Hoje (sábado) ele não foi tão bem porque jogou isolado, mas se você tira o moleque num jogo desse, mata o moleque, porque coloca toda a responsabilidade em cima dele. Sei a hora de por e a de tirar, e não é hora de tirar", garantiu.