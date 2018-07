Há quase dois meses no Bayern, Heynckes rejeita assinar contrato com os bávaros

Anunciado no Bayern de Munique há quase dois meses, após deixar a aposentadoria, o técnico Jupp Heynckes ainda não assinou contrato com o clube bávaro, que, com a volta do treinador, retomou as boas apresentações e assumiu a liderança do Campeonato Alemão.

Segundo a revista alemã Kicker, Jupp Heynckes revelou a membros de um fã clube do Bayern de Munique que ainda não tem contrato assinado com o clube, apesar de já estar de volta ao comando dos bávaros desde 5 de outubro. Pela boa relação com o clube, Heynckes teria dito a Jan-Christian Dreesen, diretor de finanças do Bayern de Munique, que "não tem tempo para isso (assinatura do contrato) ainda".

Em 2009, na terceira vez que comandou o time da Baviera, em uma passagem relâmpago, ele chegou a dizer que "com Uli (Hoeness, presidente do clube à época), não preciso de um contrato. Nós apertamos a mão e ele decide o quanto eu devo ganhar". Mesmo com a aceitação do time e da torcida com as vitórias em sua volta, Jupp Heynckes afirmou que deve sair no final da temporada, quando encerra seu acordo com o time alemão.

"É impossível eu renovar com o Bayern", falou em entrevista ao jornal alemão Welt am Sonntag.

Na atual passagem pelo clube alemão, a quarta em sua carreira, o treinador de 72 anos, que substituiu o italiano Carlo Ancelotti, demitido após maus resultados e problemas com o elenco, conquistou nove vitórias em 10 jogos - o time de Lewandowski e Robben perdeu apenas para o Borussia Mönchengladbach, no Campeonato Alemão - e, com os bons resultados se recuperou na competição nacional e hoje lidera com seis pontos de vantagem para o RB Leipzig, o segundo colocado.

Jupp Heynckes está no rol dos grandes treinadores da história do Bayern de Munique. Em 2013, no ano de sua saída do futebol, venceu a tríplice coroa ao conquistar a Copa da Alemanha, o Campeonato Alemão e a Liga dos Campeões da Europa.