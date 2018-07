Há quatro meses sem receber, Capello se diz irritado com Federação

O técnico italiano Fabio Capello, comandante da seleção russa, não está satisfeito com a União de Futebol do país em que trabalha. A afirmação é de seu filho e advogado, Pierfilippo Capello, que alega os atrasos no salário do pai como principal razão do descontentamento. “Ele está muito irritado. Esse assunto deve ser resolvido logo, de alguma forma”, disse, em declarações para a agência russa RIA-Nóvosti. Capello filho reconheceu que é a primeira vez que se depara com uma situação em que é a Federação não paga o salário de um profissional, uma vez que normalmente são os clubes que devem dinheiro aos técnicos e jogadores.

De acordo com a imprensa local, Fabio Capello tem trabalhado por mais de quatro meses sem receber. A Federação Russa de Futebol traz, há anos, dívidas milionárias, o que aumenta os rumores sobre uma possível demissão do técnico. A Rússia é sede da próxima Copa do Mundo.

Desde a Copa no Brasil, em julho, Capello tem estado no olho do furacão por muitos motivos, apesar de o técnico insistir que se manterá em seu posto enquanto contar com a confiança dos dirigentes da Federação.

Diversos deputados da Duma (Câmara do Parlamento Soviético) insistiram que Capello vá até eles para acertar suas contas, embora o Ministro dos Esportes, Vitali Mutkó, tenha assegurado que a presença do treinador é desnecessária. Com o italiano no banco, a seleção russa classificou-se para o Mundial de 2014 depois de deixar Portugal para trás. A derrota na primeira fase do Mundial em um jogo contra a Bélgica e dois empates, com Argélia e Coréia do Sul, no entanto, colocaram o ex-técnico da Inglaterra sob os holofotes, e de forma negativa.

Foi a primeira vez que os russos não obtiveram nenhuma vitória na competição.

Apesar das alusões ao esquema de jogo excessivamente defensivo e sua política de trocas, as críticas aumentaram por causa do alto salário que recebe. Capello é o técnico mais bem pago do mundo, com ganhos de mais de US$ 10 milhões ao ano. A Seleção Russa arrancou uma classificação para a Eurocopa da França, em 2016, com a vitória por 4 a 0 diante de Liechtenstein. Os últimos dois resultados, porém, foram um empate com a Suécia, em Estocolmo, e outro diante da Moldávia, em Moscou.