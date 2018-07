Há seis anos, o futebol mundial dava adeus a Puskas SÃO PAULO - Faz seis anos que o melhorar jogador da Hungria, Ferenc Puskas, morreu. Foi em 17 de novembro de 2006, aos 79 anos. O jogador, que também fez história no Real Madrid, morreu em Budapeste. Ele sofria de Alzheimer. Puskas nasceu em Kispet, na Hungria, em 1927. Ele foi o capitão da lendária seleção húngara, que dominou o mundo na década de 1950. De estilo clássico, Puskas tinha no pé esquerdo um chute potente e bem direcionado. Era chamado de Canhãozinho Pum. Ele jogou no Real Madrid de 1959 a 1965, vencendo cinco campeoantos da Espanha.