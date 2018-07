Há sete meses no clube, Rodrigo ainda tenta estrear pelo Palmeiras

O Palmeiras conta com 30 jogadores de linha em seu time profissional e 29 deles já tiveram o gosto de por atuar por, pelo menos, alguns minutos em um jogo oficial. A exceção é o volante Rodrigo, um dos primeiros reforços anunciados para essa temporada, mas que após sete meses de clube, ainda não conseguiu entrar sequer um jogo.

Contratado do Goiás no fim do ano passado, Rodrigo tem apenas 22 anos e chegou como uma aposta da diretoria. A ideia era prepará-lo para ele assumir uma maior importância no elenco em um futuro a médio prazo. Mas o garoto não tem desenvolvido como o esperado e mesmo com a mudança de comissão técnica , ele segue sem espaço.

O técnico Cuca admite que o garoto ainda não teve seu espaço por ter dado uma caída física e acredita que em breve conseguirá promover a estreia do volante, que apareceu como uma grande promessa no Goiás. “Ele deu uma perdida de forma, melhorou a forma física e em consequência a forma técnica. Lógico que ele não vai ter ritmo de jogo, mas hoje ele tem nossa confiança em usá-lo. Vamos ver quando pudermos fazer isso”, disse o treinador.

O jogador já recebeu algumas sondagens, mas nenhuma conversa foi adiante. Como o volante Tchê Tchê está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Botafogo, domingo, no Rio, existe até a possibilidade de Rodrigo ir para o banco de reservas e, quem sabe, finalmente conseguir estar pelo time palmeirense.