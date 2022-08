Há temores de que as regras da Uefa não se aplicam ao Paris Saint-Germain, de Neymar, Messi e Mbappé

Tariq Panja, The New York Times

Tinha sido uma noite eletrizante de futebol da Liga dos Campeões no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, com o Real Madrid, que estava atrás, eliminando o Paris Saint-Germain. O jogo de março foi anunciado como um confronto do dinheiro novo do futebol com a aristocracia europeia, e o Real Madrid, representando a velha guarda, triunfou. Mas por pouco. Quando o jogo acabou, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, ficou furioso. E quase assim que o árbitro apitou, o dirigente estava em movimento.

Ele e o então diretor esportivo do PSG, Leonardo, foram direto para os vestiários usados pelo árbitro Danny Makkelie e pelas autoridades responsáveis pelo jogo. Não é incomum que os membros do lado perdedor expressem sua frustração com uma derrota ou busquem respostas. Mas Makkelie, um árbitro altamente experiente da Holanda, sentiu que o que aconteceu na área do túnel em Madri foi além de todos os limites aceitáveis.

Após a partida, Makkelie escreveu em um relatório revisado pelo The New York Times, que Al-Khelaifi e Leonardo “mostraram comportamento agressivo e tentaram entrar no vestiário do árbitro”. Mesmo depois que Makkelie pediu que eles saíssem, ele escreveu, Al-Khelaifi e Leonardo “bloquearam a porta”. O presidente, ele escreveu, então “bateu deliberadamente na bandeira de um dos assistentes, quebrando-a”.

Os eventos criaram uma crise para o órgão dirigente do futebol europeu, a Uefa. Al-Khelaifi é um dos homens mais poderosos do futebol europeu, um executivo cujas múltiplas funções - incluindo um lugar no conselho superior da Uefa e um cargo como presidente de uma empresa de mídia que canaliza centenas de milhões de dólares para o futebol europeu por meio de acordos de transmissão - há muito despertam preocupações de conflito de interesses.

O que aconteceu depois só aumentou essas preocupações entre administradores e rivais. Dentro de 24 horas após o incidente, a Uefa anunciou que havia aberto uma investigação disciplinar. E então ficou em silêncio.

Semanas se passaram. Depois meses. Outros incidentes ocorridos em jogos da Uefa realizados após o jogo entre Real Madrid e PSG foram investigados e julgados. Mas a investigação da Uefa sobre Al-Khelaifi - que além de seu papel no PSG, um dos clubes mais ricos da Europa, também é presidente do beIN Media Group, empresa sediada no Catar que é um dos maiores parceiros da Uefa - se arrastou.

Somente em junho, após o término da temporada do futebol europeu, após grande parte da atenção sobre o incidente ter desaparecido, a Uefa publicou discretamente um pequeno parágrafo. Ele apareceu na página 5 de um documento de seis páginas listando os resultados de casos disciplinares recentes: a Uefa disse que baniria Leonardo - que já havia deixado o PSG - por um jogo por violar "as regras básicas de conduta decente".

Curiosamente, não houve menção a Al-Khelaifi, que segundo o relato do árbitro teve um comportamento pior. A Uefa se recusou a fornecer detalhes de sua investigação ou dizer por que Al-Khelaifi não recebeu punição. Foi dito que o atraso também podia ser explicado: simplesmente foram priorizadas investigações envolvendo equipes que ainda competem em suas competições. O PSG não quis comentar.

Veteranos de assuntos disciplinares dentro da organização não ficaram surpresos com o resultado. Alex Phillips, executivo da Uefa há quase duas décadas, atuou mais recentemente como chefe de governança e compliance até deixar a organização em 2019. Ele disse ao The New York Times que o momento da resolução por si só parecia intencional. “Eles teriam esperado para encontrar um momento tranquilo para enterrar o assunto e esperar que as pessoas o esquecessem e isso passasse”, disse Phillips.

Ele sugeriu que o mecanismo disciplinar da Uefa ficou comprometido nos últimos anos. “Os chamados órgãos judiciais independentes estão, na realidade, longe de serem independentes, agora sendo usados como uma ferramenta de poder para garantir resultados específicos”, disse Phillips. “Diríamos ao público que são decisões independentes quando na verdade não são.”

O caso Al-Khelaifi surge num momento particularmente delicado para a Uefa. O Tribunal de Justiça Europeu tomará uma decisão no próximo ano depois que um grupo de clubes questionou o papel da Uefa como reguladora e organizadora de competições. Se ela perder, sua hegemonia sobre como o negócio multibilionário do futebol europeu pode ser organizado, e por quem, pode ficar seriamente ameaçado.

O caso da confusão no túnel em Madri também não é a primeira vez em que o PSG obtém um resultado favorável após ser investigado pela Uefa. Em 2018, o clube enfrentou a possibilidade de ser excluído de pelo menos uma temporada da Liga dos Campeões depois de ter infringido os regulamentos de controle financeiro da Uefa. Mas o PSG foi poupado de uma punição humilhante - e cara - depois que a administração da Uefa ficou do lado da equipe contra seus próprios investigadores.

As relações entre Al-Khelaifi e a Uefa só se fortaleceram desde então. Ele surgiu como o principal parceiro da Uefa no início de 2021, quando a organização resistiu com sucesso a uma oferta de um grupo das maiores equipes do futebol europeu para criar uma Superliga dissidente. Mas se a Superliga tivesse sucesso, teria sabotado em um único golpe a Liga dos Campeões - o principal motor financeiro da Uefa e amplamente considerado o principal evento de clubes nos esportes globais.

Em vez de se inscrever, porém, Al-Khelaifi disse que o PSG estava do lado da Uefa, fazendo lobby público e privado para ajudar a acabar com a revolta. Esse esforço foi recompensado: Al-Khelaifi foi logo elevado à presidência da influente Associação Europeia de Clubes, um grupo que reúne mais de 200 grandes clubes e que é o parceiro de joint venture da Uefa para vender os direitos da Liga dos Campeões e duas outras competições de clubes - e A beIN Sports é um dos maiores clientes.

"Há um claro conflito de interesses", disse Miguel Maduro, ex-chefe de governança da entidade que governa o futebol global, a Fifa. “Que ele seja presidente do PSG pode não ser um conflito, porque os clubes devem estar representados na Uefa. Mas o fato de a Uefa ter sérios interesses econômicos com ele e vice-versa dá-lhe uma influência indevida. Ninguém que tenha interesses econômicos em termos de lidar com a Uefa deve estar em seu conselho.”

Phillips disse que já tentou impedir a ascensão de Al-Khelaifi ao comitê executivo da Uefa, mas encontrou pouco apoio entre seus colegas. “Você tem um artigo sobre conflito de interesse nos estatutos”, disse Phillips aos membros da equipe. "Está lá. Por que você não o aplica?"

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, há muito tempo deixa de lado essas preocupações e até insistiu que Al-Khelaifi, um catari que é confidente próximo e parceiro ocasional de tênis do governante do país do Golfo, permanecesse em seu conselho enquanto lutava contra um caso de corrupção na Suíça. (Al-Khelaifi foi inocentado no caso no início deste ano). Esta semana, enquanto os principais agentes do futebol europeu se reúnem em Istambul por conta do sorteio da Liga dos Campeões desta temporada, Ceferin e Al-Khelaifi, em seu papel como chefe da ECA, provavelmente realizarão conversas bilaterais sobre o futuro do jogo.

Essa influência não passou despercebida pelos rivais já cautelosos com os grandes bolsos do PSG. Outro executivo com uma equipe na Liga dos Campeões nesta temporada, Joan Laporta, do Barcelona, lamentou em entrevista ao Times no início deste verão que clubes apoiados pelo Estado como o PSG podem oferecer o dobro da quantia que times como o dele podem para jogadores no mercado de transferências dos bilhões de dólares.

Maduro, por sua vez, disse que as ações da Uefa “criaram suspeitas” de que o PSG opera sob um conjunto diferente de regras. Ele descreveu o resultado do caso de fair play financeiro de 2018 como “inacreditável”. "Você tem a liderança política da Uefa ao lado de um clube contra seu próprio órgão independente, comprometendo a aplicação das regras", ele disse. A maioria dos membros das comissões que investigaram e julgaram o PSG em seu caso de compliance financeiro se demitiram ou foram substituídos.

Desde então, a Uefa nomeou Sunil Gulati, ex-presidente de futebol dos EUA, para liderar seu órgão de investigação financeira. Gulati e Ceferin desenvolveram uma amizade quando ambos atuaram no conselho de liderança da Fifa.

Gulati será encarregado de implementar os novos regulamentos de controle financeiro que a Uefa anunciou no início deste ano. Mas essas regras são mais flexíveis do que as anteriores e foram renomeadas para destacar como a Uefa não depende mais delas para promover igualdade de condições em suas competições. O que era conhecido como sistema de Fair Play Financeiro agora será conhecido como regulamentos de “estabilidade financeira”.

"A competitividade não pode ser abordada simplesmente por regulamentos financeiros", disse Andrea Traverso, a autoridade da Uefa responsável por estabelecer as regras, a repórteres em abril.

As regras parecem ter chegado em um momento oportuno para o PSG, que continuou gastando generosamente mesmo quando o resto da indústria do futebol estava sendo atingida pelo impacto financeiro da pandemia. Somente na janela de transferências deste verão, o clube comprometeu cerca de 200 milhões de euros com jogadores, incluindo um novo contrato recorde para manter o atacante Kylian Mbappé.

Ao mesmo tempo, reportagens da mídia nesta semana disseram que a equipe está entre as duas dúzias que provavelmente serão multadas ou concordarão com acordos financeiros com a Uefa, por gastos excessivos sob as novas regras financeiras. É improvável que tal punição prejudique um time com os recursos do PSG ou do Manchester City, outro clube financiado por bilhões do Golfo que desafiou repetidamente - e evitou - grandes sanções da Uefa. “Parece que pode haver algum privilégio para os clubes”, disse Laporta neste verão. “Os clubes estaduais que estão próximos da Uefa.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES