Há três meses sem jogar, Kleber marca gol e é destaque em treino do Grêmio

PORTO ALEGRE - Há mais de três meses sem disputar uma partida, o atacante Kleber esteve quase esquecido no Grêmio. Nesta segunda-feira, no entanto, ele voltou a mostrar toda sua capacidade e terminou como grande destaque do treino no estádio Olímpico, após marcar um gol, dar uma assistência e deixar o campo aplaudido após um coletivo contra a equipe sub-20 do clube gaúcho.

Recuperado de grave lesão no joelho, sofrida no início de fevereiro, Kleber foi reintegrado ao elenco gremista no início da semana passada. Somente nesta segunda, no entanto, conseguiu mostrar seu futebol. Ele atuou ao lado dos jogadores que não disputaram os 90 minutos da partida com o Fluminense, no último domingo, deu uma assistência, marcou um gol e foi aplaudido pelos torcedores que acompanharam a atividade.

Outro que se recuperou de lesão e atuou nesta segunda-feira foi o zagueiro Rhodolfo. Ele sofreu um problema muscular na coxa no mês passado e vai voltando aos poucos. Por outro lado, outro zagueiro, Pedro Geromel, também contundido, apenas correu em volta do gramado e só deve voltar após a Copa do Mundo.

Apesar da grande participação na atividade desta segunda, Kleber ainda não deve voltar ao Grêmio no duelo diante do Botafogo, quarta-feira, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, por ainda estar sem o condicionamento físico ideal. Rhodolfo, no entanto, tem mais chances de ser relacionado.