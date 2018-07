Há um ano, Rogério Ceni marcava 100 gols e entrava para a história

SÃO PAULO - O dia 27 de março de 2011 ficou marcado na história do São Paulo e, principalmente, na carreira do goleiro Rogério Ceni. Acostumado a bater recordes, o goleiro-artilheiro chegou nesta data a uma marca que dificilmente alguém irá alcançar. Marcou seu 100º gol como profissional, um feito praticamente inimaginável de ver um goleiro atingir, até surgir o são-paulino.

E a história não poderia ser melhor para os são-paulinos. O 100º gol saiu de um cobrança de falta contra o maior rival do clube, o Corinthians, e por tabela, ainda acabou com um jejum de quatro anos que o time tricolor não vencia o clássico. O São Paulo fez 2 a 1 e garantiu a festa na Arena Barueri.

O São Paulo abriu o placar com Dagoberto, aos 39 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, aos 2, Rogério Ceni fez uma defesa espetacular após chute de Jorge Henrique e seis minutos depois, veio a coroação.

Fernandinho foi derrubado por Ralf próximo da meia-lua corintiana. Com uma camisa dourada e o número 01 nas costas, Rogério Ceni atravessou todo o gramado para cobrar a primeira e única oportunidade que teve de bater uma falta.

Na barreira, Alessandro, Ralf, Leandro Castán, Paulinho e Jorge Henrique se agarravam para tentar de qualquer jeito evitar que a bola passasse. Não teve jeito. Com um capricho visto só por quem realmente é especialista no que faz, Rogério mandou a bola no ângulo. Aos 23, Dentinho ainda descontou, mas não evitou a festa são-paulina.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 CORINTHIANS

São Paulo: Rogério Ceni; Rhodolfo, Miranda e Alex Silva; Jean, Rodrigo Souto (Casemiro), Carlinhos Paraíba, Ilsinho (Marlos) e Junior Cesar; Dagoberto e Fernandinho (Rivaldo). Técnico: Paulo César Carpegiani

Corinthians: Julio Cesar; Alesssandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos (Danilo); Ralf, Paulinho, Morais (Ramirez) e Jorge Henrique (Willian); Dentinho e Liedson. Técnico: Tite

Árbitro: Guilherme Cereta de Lima

Auxiliares: Celso Barbosa de Oliveira e Carlos Alberto Funari

Data: 27/03/2011

Local: Arena Barueri, em Barueri

Público: 17.633 pagantes

Renda: R$ 449.201,97