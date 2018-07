Há um mês e meio afastado, Alisson quer voltar ao Cruzeiro no domingo

"Muitos falaram que neste ano eu não jogaria mais e, graças a Deus, ocorreu tudo bem com a cirurgia e estou muito feliz por ter me recuperado", disse o jogador, que nesta terça-feira apareceu para treinar na Toca da Raposa apesar do dia de folga dado ao restante do elenco.

Alisson quer estar à disposição do técnico Mano Menezes para os últimos quatro jogos do Brasileirão, que podem levar o Cruzeiro a uma vaga na Libertadores ou, ao menos, à classificação direta às oitavas de final da Copa do Brasil do ano que vem.

Com De Arrascaeta servindo à seleção uruguaia, Alisson sabe que é um dos candidatos a entrar no time diante do Sport, no domingo. "Nossa equipe tem jogadores de qualidade e que estão bem mais preparados, porque estou voltando agora. Mas se eu for relacionado e ir ao campo, mesmo ficando no banco de reservas, já será uma felicidade imensa para mim", disse.

Cruzeiro x Sport será o único jogo do Brasileirão no fim de semana. Isso porque o Mineirão está alugado no próximo meio de semana para um show da banda Pearl Jam e o time celeste conseguiu adiantar a partida para poder utilizar o estádio nesta 35.ª rodada.