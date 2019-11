Há um mês no banco, Juanfran deve voltar a ser titular do São Paulo

Juanfran deve voltar a ser titular do São Paulo no clássico contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro. O lateral-direito espanhol foi testado pelo técnico Fernando Diniz na equipe principal na atividade da última quinta-feira, deslocando Daniel Alves para o meio de campo.

Juanfran foi titular pela última vez no dia 16 de outubro, mas saiu no intervalo da derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão. De lá para cá, o espanhol perdeu duas partidas por causa de desgaste muscular, ficou dois jogos no banco e entrou no decorrer de outros dois confrontos.

O espanhol deve voltar a ter uma chance com o técnico Fernando Diniz porque Antony é desfalque no São Paulo para o clássico. Assim, a tendência é de que Daniel Alves seja adiantado para o meio de campo, abrindo uma vaga na lateral-direita.

Fernando Diniz finalizará a preparação da equipe nesta sexta-feira, em treino fechado no CT da Barra Funda. Juanfran soma 12 jogos pelo São Paulo, sendo oito como titular e três entrando no decorrer da partida.

O clássico entre Santos e São Paulo será realizado no sábado, às 17h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor está em quinto lugar, com 52 pontos.