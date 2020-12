Há um mês no Brasil, Abel Ferreira pode ganhar terceiro mata-mata pelo Palmeiras

O técnico português Abel Ferreira tem tudo para conquistar nesta quarta-feira um feito para selar a comemoração do primeiro mês desde a chegada ao Brasil. A partir das 19h15, no Allianz Parque, o treinador do Palmeiras tem ótimas chances de conduzir o time a passar pelo Delfín pelas oitavas de final da Copa Libertadores e acumular a terceira vitória em mata-mata.

A equipe alviverde é muito favorita por ter vencido o confronto de ida em Manta, no Equador, por 3 a 1, estar invicta na competição e contar com o retorno de alguns jogadores que se recuperaram nos últimos dias da covid-19. O lateral-esquerdo Viña, o meia Raphael Veiga e o atacante Willian devem ser as novidades em comparação à equipe que mesmo bastante desfalcada, conquistou uma boa vitória fora de casa.

Leia Também Complexo do Ibirapuera foi palco de muitas conquistas e recebeu astros do esporte mundial

O treinador português desembarcou no Brasil na madrugada de 2 de novembro e um mês depois acumula resultados bastante positivos. O aproveitamento dele é de 79% dos pontos disputados. Em oito jogos, o time venceu seis, empatou um e perdeu apenas uma única vez. Além disso, em competições mata-mata Abel não tem passado dificuldade e já conquistou recentemente duas classificações.

Logo na estreia, ele levou o time a confirmar a vantagem diante do Red Bull Bragantino e avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Pelo mesmo torneio, o português conduziu o time a bater o Ceará por 3 a 0 no jogo de ida e a confirmar a classificação fora de casa. Agora, o próximo passo será encarar o América-MG, no fim deste mês, pela semifinal da competição.

Na Libertadores tudo leva a crer que Abel novamente levará o time adiante. Invicto no torneio, o Palmeiras pode até mesmo perder um gol de diferença que estará classificado. Até mesmo uma derrota por dois gols de desvantagem serve, desde que o Delfín não marque mais do que três vezes. Assim como nos outros anos, o gol marcado fora de casa é o primeiro critério de desempate na Libertadores.

Na opinião dos jogadores, a qualidade do trabalho do técnico é o segredo dos resultados positivos em pouco tempo. "Ele ajudou bastante a gente, tanto no individual como no coletivo. Sempre nos treinos ele chama alguém para conversar individualmente. Isso foi dando confiança para a equipe. Graças a Deus estamos fazendo um bom Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil", disse o volante Danilo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X DELFÍN

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lucas Lima, Rony e Gabriel Veron (Willian). Técnico: Abel Ferreira.

DELFÍN: Banguera; González, Ale, Rodríguez e Nazareno; Vélez, Ortiz, Herrera e Corozo; Valencia e Garcés. Técnico: Miguel Zahzu.

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Local: Allianz Parque

Horário: 19h15

Na TV: Fox Sports