Ha um mês sem jogar, Boselli planeja retorno ao Corinthians contra o Fortaleza

Há um mês sem entrar em campo, Mauro Boselli deve retornar ao Corinthians no duelo contra o Fortaleza, próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, pela abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante argentino está recuperado de uma lombalgia e tem trabalhado com o elenco no CT Joaquim Grava.

O próprio Boselli foi quem fez a projeção de retorno diante do Fortaleza. Questionado por um torcedor em seu perfil no Twitter sobre quando voltaria aos gramados, ele respondeu: "próximo jogo". O elenco não treinou nesta sexta-feira. O atacante não ficou à disposição do técnico Vagner Mancini nas últimas seis partidas contra Internacional, América-MG, Atlético-GO, Atlético-MG, Grêmio e Coritiba.

A última vez em que esteve em campo foi na derrota por 1 a 0 para o América-MG, dia 29 de outubro, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians foi eliminado pela equipe mineira da competição.

Boselli, de 35 anos, tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro e a tendência é de que o vínculo não seja renovado. Ele chegou ao time alvinegro em janeiro de 2019. Desde então, disputou 67 partidas oficiais e marcou 16 gols. Neste ano, atrapalhado por lesões, o atacante atuou em 22 jogos e balançou as redes seis vezes.