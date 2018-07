Há um turno no Flamengo, Dorival diz aceitar cobranças

"Se o resultado não está acontecendo o responsável sou eu. Se alguém tem que ser cobrado neste momento com certeza é o treinador. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor dentro das possibilidades. Nós vamos melhorar a equipe. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer", afirmou.

Em 19 jogos no Flamengo, Dorival somou apenas 21 pontos. Além disso, o time carioca tem a pior campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, com apenas sete pontos e uma vitória em 11 partidas. Assim, o time segue sob risco de rebaixamento, em 15º lugar, com 36 pontos, mas o treinador garante não estar preocupado com os próximos jogos, diante de Portuguesa (fora), São Paulo (em casa) e Atlético Mineiro (fora).

"É complicado você apontar uma sequência fácil nesse Brasileiro. O campeonato é muito equilibrado. Nas semanas que nós conseguimos alguma coisa foram semanas que a equipe teve um tempo a mais para trabalhar. Infelizmente, seria necessário neste momento. Nós temos que conviver com esta situação e lutarmos até o último instante para uma recuperação completa. Já fizemos bons resultados fora de casa e perdemos outros jogando dentro. Para mim, toda rodada é complicada, independente de você estar jogando dentro ou fora de casa", analisou.

Dorival avaliou que a falta de regularidade vem sendo um dos principais problemas do Flamengo. "O amadurecimento de um grupo muitas vezes passa por uma situação como esta. O Flamengo está passando por isso para, quem sabe, ficar mais fortalecido no ano seguinte. E acho que temos que acreditar que a qualquer momento, com o trabalho, nossa recuperação vai acontecer. Está na hora da gente reverter tudo isso. É uma situação que depende exclusivamente de nossas forças", finalizou.