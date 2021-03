Haaland chega aos 100 gols em menos jogos que Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo

Se os dois gols que Erling Haaland marcou para o Borussia Dortmund no clássico com o Bayern de Munique não foram suficientes para a equipe sair com a vitória, já que o polonês Robert Lewandoswki fez três e o time bávaro venceu por 4 a 2, ao menos ajudaram o atacante norueguês a chegar em uma marca importante: 100 gols na carreira, com apenas 20 anos de idade.

O número é impressionante, não só pela idade: Haaland também chegou aos 100 gols com menos jogos disputados que outros grandes craques do futebol mundial. O atacante do Borussia Dortmund atingiu a marca centenária em 146 partidas, com 20 anos e sete meses, menos que jogadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar, Lewandowski e Ibrahimovic.

Neymar é o que mais se aproxima do norueguês nesse quesito. O atacante do Paris Saint-Germain tinha 178 jogos quando marcou o centésimo e menos idade: 20 anos e um mês. Mbappé atingiu a marca no seu 180.º confronto, com 20 anos e oito meses. Messi marcou 100 gols com 214 apresentação. O argentino tinha 22 anos e três meses. Lewandowski precisou de um pouco mais de partidas: 216. Ele tinha 23 anos e três meses. Ibrahimovic cegou ao centésimo em 245 jogos, aos 25 anos e dois meses. Fechando a lista, o português Cristiano Ronaldo completou 100 gols com 298 duelos. Ele tinha 22 anos e 11 meses.

Por conta dos números impressionantes, Haaland já é especulado em diversos times grandes da Europa, como Real Madrid, Manchester United, Manchester City e Chelsea, além do principal rival nacional do Borussia Dortmund. "Muita coisa é possível na vida, nada pode ser descartado. Isso ainda está distante. Ele tem um contrato longo e é opção para muitos clubes grandes", comentou Hansi Flick, técnico do Bayern de Munique, após o clássico.

O próprio Haaland apenas mencionou o número com sua confiança característica. "Feliz por alcançar 100 gols. Pronto para os próximos 100", escreveu o norueguês nas redes sociais, quase com a certeza de que fará 200 gols nos próximos dois anos se mantiver a média.