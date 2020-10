Haaland dá show na Liga das Nações em dia de empate sem gols entre França e Portugal

O norueguês Haaland foi o grande nome da rodada deste domingo da Liga das Nações. O atacante marcou três vezes e roubou a cena em dia sem gols das gigantes Itália, França e Portugal.

A rodada era cercada de atenção e expectativa para o encontro entre Cristiano Ronaldo e Mbapeé. O astro português enfrentaria seu fã, da campeã mundial França, em reedição da final da Eurocopa. No clássico do dia, eram esperados muitos gols.

Mas o reencontro entre as campeãs foi morno no Stade de France, com um merecido 0 a 0. Quente, mesmo, apenas o abraço entre as estrelas, com sorrisos e cumprimentos calorosos.

Outra gigante que decepcionou foi a Itália. A equipe visitou a Polônia, se apresentou bem, mas amargou o 0 a 0 pela pontaria descalibrada de seus atacantes.

De "mau humor" após a eliminação da Noruega diante da Sérvia, na repescagem da Eurocopa, Haaland descontou sua frustração em grande estilo. Depois de criticar bastante sua seleção pela queda na prorrogação, por 2 a 1, quinta-feira, ele resolveu se reanimar com três gols diante da Romênia. O atacante do Borussia Dortmund comandou os nórdicos na goleada por 4 a 0.

Com o desempenho deste domingo, ele chegou a 56 gols nos últimos 56 jogos. A marca conta seleção norueguesa e o clube alemão.

Outro jogo interessante foi entre Inglaterra e Bélgica. Lukaku colocou os belgas na frente, mas os ingleses viraram com Rashford e Mount, definindo o triunfo por 2 a 1.

Outros resultados: Croácia 2 x 1 Suécia, Lituânia 2 x 2 Bielo-Rússia, Estônia 3 x Macedônia, Armênia 2 x 2 Geórgia, Bósnia 0 x 0 Holanda, Irlanda do Norte 0 x 1 Áustria, Kosovo 0 x 1 Eslovênia, Grécia 2 x 0 Moldávia, Escócia 1 x 0 Eslováquia, Islândia 0 x 3 Dinamarca, Israel 1 x 2 República Checa, Sérvia 0 x 1 Hungria, Rússia 1 x 1 Turquia, Finlândia 2 x 0 Bulgária, Irlanda 0 x 0 País de Gales, Casaquistão.